HÜSNÜ DERELİOĞLU
Sazakiçi Bünüş köyü halkından, Nevzat DERELİOĞLU,Kadir DERELİOĞLU ve Müzeyyen GÜDEN'in babaları,Hatice DERELİOĞLU'nun eşi;
Cenazesi bugün Sazakiçi Bünüş köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE ÖZTÜRK
Karca köyü halkından, (merhum) İbrahim ÖZTÜRK'ün eşi,Hayrettin ÖZTÜRK ve Mehmet ÖZTÜRK'ün annesi,Sezai,Mustafa ve Durmuş ÖZTÜRK'ün babaannesi;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi,Beşevler camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Karca köyü mezarlığına defnedilecektir.
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