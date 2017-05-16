Alpagut mahallesi halkından (merhum) Mehmet KALAYCIOĞLU ve Şehide KALAYCIOĞLU'nun oğlu, (merhum) Muzaffer KIRAÇ ve Hayriye KIRAÇ'ın damadı, Emine KALAYCIOĞLU'nun eşi, Tarık ve Taner KALAYCIOĞLU'nun babaları, Sanem ve Özlem KALAYCIOĞLU'nun kayınpederi, Turgut KALAYCIOĞLU ve Ayşenur KALAYCIOĞLU'nun abisi, Tülin KALAYCIOĞLU'nun kayınbiladeri, (merhum) Şeref KIRAÇ ve Adil KIRAÇ'ın eniştesi;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpagut mahalle mezarlığına defnedilecektir.

NADİRE NİMET BAĞCI

Kasaplar mahallesi halkından, Göynük'lü (merhum) İsmail BAĞCI'nın eşi, Ayşe KOÇ ve Recep Ekrem BAĞCI'nın anneleri;

Cenazesi bugün Kasaplar yukarı mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kasaplar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

SAFİYE AKTAŞ

Yukarısoku mahallesi halkından, Selami KASAPOĞLU, Hamiyet ATALAY ve Neziyet AKGÜL'ün anneleri, Serkan, Engin ve Erol KASAPOĞLU'nun babaanneleri, Bedri AKGÜL'ün kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Büyük camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

CEVDET YURDAGÜL

Karamanlar köyü halkından, Karamanlar köyü eski muhtarı Abdurrahman YURDAGÜL ve Şefket YURDAGÜL'ün abisi, Necmettin ve Erdoğan YURDAGÜL'ün babası;

Cenazesi bugün Karamanlar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

NADİRE AYDAN

Nuhlar köyü halkından, Hacı Durmuş ADIGÜZEL'in kızı, Dilek, Okan ve Ataka'ın anneleri, Recai AYDAN'ın eşi,

Cenazesi bugün Nuhlar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.