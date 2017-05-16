banner133

banner128

banner101

16 Mayıs 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da bugün vefat edenler

    16.05.2017

    16 Mayıs 2017 Salı 22:10
    Bu haber 205 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    MESUT KALAYCIOĞLU
    Alpagut mahallesi halkından (merhum) Mehmet KALAYCIOĞLU ve Şehide KALAYCIOĞLU'nun oğlu, (merhum) Muzaffer KIRAÇ ve Hayriye KIRAÇ'ın damadı, Emine KALAYCIOĞLU'nun eşi, Tarık ve Taner KALAYCIOĞLU'nun babaları, Sanem ve Özlem KALAYCIOĞLU'nun kayınpederi, Turgut KALAYCIOĞLU ve Ayşenur KALAYCIOĞLU'nun abisi, Tülin KALAYCIOĞLU'nun kayınbiladeri, (merhum) Şeref KIRAÇ ve Adil KIRAÇ'ın eniştesi;

    Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpagut mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    NADİRE NİMET BAĞCI

    Kasaplar mahallesi halkından, Göynük'lü (merhum) İsmail BAĞCI'nın eşi, Ayşe KOÇ ve Recep Ekrem BAĞCI'nın anneleri;

    Cenazesi bugün Kasaplar yukarı mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kasaplar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE AKTAŞ

    Yukarısoku mahallesi halkından, Selami KASAPOĞLU, Hamiyet ATALAY ve Neziyet AKGÜL'ün anneleri, Serkan, Engin ve Erol KASAPOĞLU'nun babaanneleri, Bedri AKGÜL'ün kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Büyük camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    CEVDET YURDAGÜL

    Karamanlar köyü halkından, Karamanlar köyü eski muhtarı Abdurrahman YURDAGÜL ve Şefket YURDAGÜL'ün abisi, Necmettin ve Erdoğan YURDAGÜL'ün babası;

    Cenazesi bugün Karamanlar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

    NADİRE AYDAN

    Nuhlar köyü halkından, Hacı Durmuş ADIGÜZEL'in kızı, Dilek, Okan ve Ataka'ın anneleri, Recai AYDAN'ın eşi,

    Cenazesi bugün Nuhlar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 16.05.2017

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129