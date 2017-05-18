DURMUŞ SONGUR
Seben ilçesi, Kesenözü köyü halkından Mustafa ve Yasemin SONGUR'un babaları,Beratiye SONGUR'un eşi;
Cenazesi bugün Aktaş camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
GÜLCAN ÖZÇAKIR
Tekkedere köyü halkından Yusuf ve (merhume) Hanife ÖZÇAKIR'ın kızı,Meryem,Güler,Celalettin,Tuncay ve Fatih ÖZÇAKIR'ın kardeşleri;
Cenazesi bugün Kuruçay Yeni camii'de kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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