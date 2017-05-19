Ankara avukatlarından (merhum) Necle ÖZERSİN'in eşi, (merhum) Avukat Serdar ÖZERSİN ve Kadri ÖZERSİN'in babaları, (merhum) İsmail Can ÖZERSİN'in dedesi;

Cenazesi bugün Ankara Kocatepe camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

HALİL ÇATAK

Eriçek köyü, Çıtaklar mahallesi halkından, Ayşe ÇATAK'ın eşi, Kamil ÇATAK'ın kardeşi, (merhum) Niyazi ÇATAK'ın abisi;

Cenazesi bugün Eriçek köyü, Çıtaklar mahalle camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA IŞIKYILDIZ

Değirmenbeli köyü Gayba mahallesi halkından, (merhum) Fehmi, İbrahim ve Sefer IŞIKYILDIZ'ın babaları, Hatice ve Ayşe IŞIKYILDIZ'ın kayınpederi, Cengiz, Semra, Ahmet, Ramazan, Şahin, Esma, Mustafa ve Fırat IŞIKYILDIZ'ın dedeleri, (merhum) Müşerref IŞIKYILDIZ'ın eşi;

Cenazesi bugün Değirmenbeli Gayba mahalle camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

ÖMER ÇOBANOĞLU

Seben Kuzgölcük köyü halkından, Fatma ÇOBANOĞLU'nun eşi, Sabahat CENGİZ ve Seher CAN'ın babaları, İsmail CENGİZ ve Yılmaz CAN'ın kayınpederi;

Cenazesi bugün Balcı camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.