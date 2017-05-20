NURTEN COŞAN
Sarıcalar mahallesi halkından (merhum) doktor Yaşar COŞAN'ın eşi, Filiz, Yavuz ve Oğuz COŞAN'ın anneleri (merhum) Doğan ve Hafize GÜNER'in kızı;
Cenazesi bugün Sarıcalar mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
REMZİ KARAMAN
Bahçelievler mahallesi halkından, Sühandan KARAMAN'ın eşi, Volkan ve Esra KARAMAN'ın babaları, Muzaffer, İsmail,Nazmi KARAMAN ve Şehnaz SARI'nın kardeşi;
Cenazesi bugün saat 10:00'da evinden alınarak Düzce merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Düzce merkez mezarlığına defnedilecektir.
HACER DEMİR
Karacasu beldesi halkından,Seben Kazyaka köyü sakinlerinden (merhum) Ramazan DEMİR'in eşi, Fahrettin DEMİR ve Lütfiye ALEMDAR'ın anneleri, Hamiyet DEMİR ve emekli öğretmen Mustafa ALEMDAR'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Karacasu merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacasu mezarlığına defnedilecektir.
SATI ÖZCAN
Kıbrıscık ilçesi Belen köyü Çarıklar mahallesi halkından, Nafi ISNIK'ın annesi, Aynur ISNIK'ın kayınvalidesi, Uğur, Ufuk ve Dilek ISNIK'ın babaannesi;
Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Hacı Mahmut Ericek camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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