MEHMET ÖZTAŞ
Mudurnu ilçesi,Ormanpınar köyü halkından, Hayri ve Hayriye ÖZTAŞ'ın oğlu,Dursun ÖZTAŞ'ın kardeşi,Hülya ÖZTAŞ'ın eşi,Abdülbaki ve Zeynep ÖZTAŞ'ın babası;
Cenazesi bugün,Tepecik mahallesi,Akşemsettin camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
ŞERİFE AKDEMİR
Tekke Işıklar köyü halkından (merhum) Hüseyin AKDEMİR'in eşi,(merhum) Ahmet,Fikret,Mustafa ve Yunus AKDEMİR'in anneleri;
Cenazesi bugün Tekke Işıklar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ERAY BİÇER
Bürnük köyü halkından, Ergün BİÇER ve Adile BİÇER'in oğlu,Erkan ve Edanur BİÇER'in kardeşleri;
Cenazesi bugün Bürnük köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NAZİLE HACER TABAĞ
Merkeşler köyü,Dere mahallesi halkından,(merhum) Abdullah TABAĞ'ın eşi,Arif TABAĞ'ın annesi;
Cenazesi bugün Merkeşler köyü,Dere mahallesi camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE GÜRER
Susuzkınık köyü halkından,Mustafa GÜRER'in eşi,Seyfettin GÜRER,Celalettin GÜRER,Müşerref ÖZKAN ve Şeref ÖZCAN'ın anneleri;
Cenazesi bugün Susuzkınık köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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