Dörtdivan ilçesi, Kargıbayramlar köyü, Bayır mahallesi halkından, (merhum) Yunus ve (merhume) Ayşe MUTLU'nun oğlu, (merhum) Fazlı, Halit ve Nurcan'ın abisi, Sevim, Seher ve (merhum) Aytaç'ın babaları, Nebahat MUTLU'nun eşi;

Cenazesi bugün Kargıbayramlar köy camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

AFER KARAGÖZ

Kandamış köyü halkından, Selehattin ve (merhume) Bahire KARAGÖZ'ün oğlu, Enver ve Nazım KARAGÖZ'ün abileri, İbrahim, İhsan ve Ayşe'nin babaları;

Cenazesi bugün Kandamış köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ÇETİN ÖZEN

Tekke Yenipelitçik köyü halkından, Mustafa ve (merhume) Zeliha ÖZEN'in oğlu, Fikret ÖZEN'in abisi, Şirin, Elif, Pınar ve Songül'ün babaları, Hacer ÖZEN'in eşi;

Cenazesi bugün Tekke Yenipelitçik köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

ARİF ABAY

Karacasu halkında, (merhume) Ayşe ABAY'ın eşi, (merhum) Cahit ABAY, Nimet, Rabia, Cevriye ve Aynur'un babaları;

Cenazesi bugün Karacasu merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çamyayla köyü mezarlığına defnedilecektir.

SEMİYE SUNCA

Karaçayır mahallesi halkından, (merhum) Abdulkadir KONUK'un kayınvalidesi, Rahime KONUK, Mustafa SUNCA, Serpil KAYA ve Sevim KAPANŞAHİN'in anneleri, Mehmet KONUK, Ramise KONUK, Müzeyyen AKA, Kevser BAŞARAN'ın anneannesi;

Cenazesi bugün siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.