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İSMAİL SERT
Karaköy mahallesi halkından Sanayi esnafından Başak Ticaret'in sahibi, Sevim SERT'in eşi, Derya AYDINLI ve Emre SERT'in babaları, Servet SERT ve (Merhume) Hatice SERT'in oğlu;
Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi yeni cami'de kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karaköy mezarlığına defnedilecektir.
DURU CENGİZ
Tepecik mahallesi sakinlerinden Bolu Belediyesinden Emekli, Raşit CENGİZ'in eşi, Sabriye, Saime, Sedat CENGİZ'in anneleri, Şule CENGİZ'in kayınvalidesi, Ertuğrul CENGİZ'in babaannesi;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi Akşemsettin camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Seyit mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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