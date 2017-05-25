Paşaköy mahallesi halkından, (merhum) Hüseyin ve Fatma BERBEROĞLU'nun oğlu, Müyesser BERBEROĞLU'nun eşi, Utku BERBEROĞLU'nun babası, Yüksel ve Ayten BERBEROĞLU, Aysel YERLİKAYA'nın kardeşi, Sosyal Bilgiler Lisesi edebiyat öğretmeni;

Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mahalle mezarlığına defnedilecektir.

FATMA AKTAŞ

Göynük ilçesi Arıkçayırı köyü halkından, (merhum) Mehmet AKTAŞ'ın eşi, Abdullah, Ahmet AKTAŞ ve Sevdiye ENGİN'in anneleri, Faruk, İsmail ve İbrahim AKTAŞ'ın babaanneleri, Sinan, İsmail ve Ayşe ENGİN'in anneanneleri, Murat UZUNÖZ ve Kübra UZUNÖZ'ün büyükanneleri;

Cenazesi bugün Göynük Arıkçayırı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





MAHMUT DEMİRTAŞ

Kıbrıscık ilçesi Kökez köyü halkından, (merhume) Fadime DEMİRTAŞ'ın eşi, Ferdane, Fadime ve Hayri DEMİRTAŞ'ın babaları;

Cenazesi bugün Kıbrıcık ilçesi Kökez köyü Bağışlar mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra mahalle mezarlığına defnedilecektir.