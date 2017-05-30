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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    29.05.2017

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 22:56
    Bu haber 296 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    ZELİHA RÜZGAR
    Sağlık mahallesi halkından (merhum) Fahrettin RÜZGAR'ın eşi, Zekiye Ceylan, İbrahim, Hakan ve Emine RÜZGAR'ın anneleri, İsmail CEYLAN'ın kayınvalidesi, Fatih, Emrah ve Esra CEYLAN'ın anneanneleri;

    Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Şahin Oğlu caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU

    (Merhum) Emine ve Şükrü ÇİZMECİOĞLU'nun oğlu (merhum)Hakkı ve Mehmet ÇİZMECİOĞLU'nun kardeşi (merhum) Sezer ÇİZMECİOĞLU'nun eşi, Tanju ve Tamer ÇİZMECİOĞLU'nun babaları, Kaan, Koral ve Karhan ÇİZMECİOĞLU'nun dedeleri;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

     RIZA YAMAN

    Seben ilçesi Dereboyu köyü halkından (merhume) Zeliha YAMAN'ın eşi, Rukiye YAMAN'ın babası, Nuray ŞAKAR ve Zeki  YAMAN'ın amcaları;

    Cenazesi bugün Aşağısoku mahallesi Hacı Nakkaş camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir. 

     NAZİFE KORKMAZ

    Aşağıkuzören köyü halkından (merhum) İsmail KORKMAZ'ın eşi, Osman, Muhterem KORKMAZ ve Nurcan ÇEBİ'nin anneleri, Hayrettin KORKMAZ'ın yengesi;

    Cenazesi bugün Aşağıkuzören köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 29.05.2017

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