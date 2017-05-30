CEMİLE AKTAŞ
Yeni Güney Köyü sakinlerinden Cevdet AKTAŞ'ın eşi, Erhan, Ayhan, Aysel ve Orhan AKTAŞ'ın anneleri, Sevcan ve Arife AKTAŞ'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Yeni Güney Köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HAVVA PERÇİN
Boludağı Bakacak köyü halkından (Merhum) Nuri PERÇİN'in eşi, Cengiz, Cemali, Cemil, İsmail, Aynur, ve Saynur PERÇİN'in anneleri;
Cenazesi bugün Bakacak köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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