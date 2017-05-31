Yenisefa köyü halkından, Fatma TARHAN'ın eşi, Nezaket ÖZDOĞAN, Sabire EREN, Nimet ÇETİN, Seher DURSUN ve Mehmet TARHAN'ın babası;
Cenazesi bugün Yenisefa köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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