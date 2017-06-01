HAKKI GÜNER
Emen köyü halkından, Hatice GÜNER'in eşi, Nezaket ARIKAN, Saadet ESEN ve Sami GÜNER'in babaları, eski Milletvekili Mehmet GÜNER'in amcası, Suat GÜNER'in dedesi, emekli ormancı;
Cenazesi bugün Emen köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE KARADAĞ
Karacaağaç mahallesi halkından, Hüseyin KARADAĞ'ın eşi, Mitat, Mürvet,Müveddet, Lütfiye ve (merhum) Muhsin KARADAĞ'ın anneleri, Tayfun, Eda, Emre ve Özge KARADAĞ'ın babaanneleri;
Cenazesi bugün Karacaağaç mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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