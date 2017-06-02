Akpınar mahallesi sakinlerinden (Merhum) İsmail ve (Merhume) Fikret YAKIŞIR'ın oğlu, Atatürk İlkokulu Memuru Altan YAKIŞIR'ın Abisi, Furkan ve Yavuzhan YAKIŞIR'ın babaları, Sadiye YAKIŞIR'ın eşi, Vergi Dairesi Güvenlik Memuru;
Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi Yeni camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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