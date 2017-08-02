Sağlık mahallesi halkından (merhume) Hanım DEĞİRMENCİOĞLU'nun eşi,(merhum) Enver DEĞİRMENCİOĞLU, Ekrem DEĞİRMENCİOĞLU ve Ayşe TUNCAY'ın babaları, Mehmet TUNCAY, Ayşe ve Nuriye DEĞİRMENCİOĞLU'nun kayınpederi, Gülsüm, İsmail, Çiğdem, Adem DEĞİRMENCİOĞLU, Yusuf, Emine ve Zeynep'in dedeleri, orman işletmesi ana tamirhane müdürlüğünden emekli;

Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Küplüce camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE SAPMAZ

Mudurnu ilçesi Sarpuncuk köyü halkından (merhum) emekli öğretmen Şakir SAPMAZ'ın eşi, Fedai SAPMAZ ve Necla TANRIVERDİ'nin anneleri, emekli öğretmen Muzaffer AKTAŞ'ın ablası, Seçkin ve Serpil SAPMAZ'ın babaannesi, Barış TANRIVERDİ'nin anneannesi;

Cenazesi bugün Mudurnu Hacıhalimler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:00'da Sümer camisi önünden araç kaldırılacaktır.