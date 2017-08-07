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07 Ağustos 2017 Pazartesi
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    07.08.2017

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 21:06
    Bu haber 151 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    GÜLCAN KÜNER

    Seben ilçesi Çeltikdere köyü halkından, (Merhum) Durmuş ve Fikriye BEYHAN'ın kızı, İlhami BEYHAN'ın  kardeşi, (Merhum) Mustafa KÜNER'in eşi, Yasin AKI, Caner ve İnci KÜNER'in anneleri;

    Cenazesi bugün Seben Çeltikdere Köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    EMİNE ELMACI

    Yukarısoku mahallesi sakinlerinden (Merhum) İsmail ELMACI'nın eşi, İsmail ve İbrahim ELMACI'nın anneleri, Gülseren ve Nurten ELMACI'nın kayınvalidesi, Görkem ELMACI ve Demet ELMACI ÇETİN'in babaanneleri;

    Cenazesi bugün Yukarısoku mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    MUSTAFA AKSOY

    Örencik köyü halkından (Merhume) Zekiye AKSOY'un eşi, Emine BAHTİYAR, Cevriye AKTAŞ, Hasan AKSOY ve Hayrettin AKSOY'un babaları;

    Cenazesi bugün Örencik köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    SELAHATTİN ÖZKAN

    Vakıfgeçitveren köyü sakinlerinden Sanayi Eski Esnaflarından İsmet ÖZKAN'ın eşi, Alattin, Sabahattin, Hayrettin ÖZKAN, Raziye FIRAT, Nazmiye BASMACI'nın babaları;

    Cenazesi bugün Vakıfgeçitveren köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 07.08.2017

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