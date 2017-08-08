Aktaş mahallesi halkından, (merhum) Halit ve Kübra ATEŞ'in oğlu, Ferhan DİREK DERVİŞOĞLU ve Erhan DOĞANÖZ'ün abisi, Fikret DOĞANÖZ'ün kayınbiraderi, Güler ATEŞ'in eşi, Tolga ve Bora ATEŞ'in babaları;

Cenazesi bugün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

NADİYE TOPRAK

Köroğlu mahallesi halkından, (merhum) Murat TOPRAK'ın eşi, Kaya TOPRAK ve Ayşe KAYA'nın annesi, (merhum) Muhammet TOPRAK'ın yengesi;

Cenazesi bugün Kaynaşlı taşaltı acı elmalık mezarlığında kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra taşaltı acı elmalık mezarlığına defnedilecektir.

GÜLSEVİM TAŞDELEN

Hamidiye köyü halkından, (merhum) Kadir ve Sıdıka HASEKİ'nin kızı, Köroğlu hastanesinden emekli Adem TAŞDELEN'in eşi, Kıymet ÖZTÜRK ve Kıvanç TAŞDELEN'in annesi, Orhan ÖZTÜRK ve Elif TAŞDELEN'in kayınvalidesi, Necdet HASAKİ, Gülser KAVAK ve Aysel YUCA'nın ablaları;

Cenazesi bugün öksüz tekke camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

ŞAZİYE ÇİFTÇİ

Seben ilçesi Alpagut köyü halkından, Abdullah, Sefer, Hüsamettin ÇALIŞKAN, Hadiye SINMAZ ve Ayşe ARABACI'nın annesi, Muammer ÇİFTÇİ'nin eşi;

Cenazesi bugün Seben ilçesi Alpagut köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.