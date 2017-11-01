Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (merhum) Ali ve Ayşe DİKMEN'in oğlu, Ayşe DİKMEN'in eşi, Alican ve Ercan DİKMEN'in babası, Huriye GÜLEN ve Emine SEMEN'in kardeşi, Adem DİKMEN, Zübeyde SUBAY ve İdris DİKMEN'in abisi, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza memuru ;

Cenazesi bugün Kıbrıscık Bölücekkaya köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

FATMA KILIÇ

Mudurnu ilçesi Yaylabeli köyü halkından,Sümer mahallesi sakinlerinden (merhum) Halit KILIÇ'ın eşi, Rıdvan ve Reyhan KILIÇ'ın annesi;

Cenazesi bugün Mudurnu Yaylabeli köyü Karaağaç mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ADEM TEMEL

Banaz köyü İmamlar mahallesi halkından, Selahattin ve Müşerref TEMEL'in oğlu, Fahri, Abdullah TEMEL ve Fatma DEMİR'in kardeşi,Aydın ve Aydan TEMEL'in babası, Ayşe TEMEL'in eşi;

Cenazesi bugün Banaz köyü İmamlar mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.