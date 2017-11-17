Kozlu köyü halkından (merhume) Tevhide AKMAN'ın eşi, Ahmet, Kadir ve Süleyman AKMAN'ın babaları, Nuri YAMAN'ın kayınpederi, Hakan AKMAN'ın dedesi;
Cenazesi bugün Kozlu köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
AHMET ERSOY
Sümer mahallesi halkından, Nezaket ERSOY'un eşi, Sümer mahallesi esnaflarından Adem KARAAĞAÇ'ın kayınpederi, Ümmühan KARAAĞAÇ, Orhan ve Rabia ERSOY'un babaları, Ercan, Özge, Eray KARAAĞAÇ, Zeynep ve Erhan ERSOY'un dedeleri;
Cenazesi bugün Borazanlar mahallesi Bilal-i Habeşi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
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