İzzet Baysal Vakfı Sekreteri Mustafa YAMAN ve Belediye çalışanı Ali YAMAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Siteler camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Seben ilçesi Alpağut köyü mezarlığına defnedilecektir.
BELGÜZAR DAĞDELEN
Tetemeçele köyü halkından Tetemeçele köyü kooperatif Başkanı Servet DAĞDELEN'in eşi, Mehmet ve Kadir DAĞDELEN'in anneleri, Rasim SARAÇ'ın Kardeşi, Hasan, Hüseyin ve Lütfi SARAÇ'ın ablaları;
Cenazesi bugün Tetemeçele köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FİTNAT SEBA BALCIOĞLU
Borazanlar mahallesi sakinlerinden Ersan BALCIOĞLU'nun eşi, Arif, Aykut FIRÇACIOĞLU'nun ablası, Fatih ve Jale ATALAY'ın teyzesi, Ercan ve Ersin BALCIOĞLU'nun yengesi, Sema ATALAY'ın ablası;
Cenazesi bugün Borazanlar camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Borazanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
GÜLEN ÇEVİK
Sevim ve Ayhan TÜZÜN'ün kızı, Arçelik Fabrika personeli, Fikret ÇEVİK'in eşi, Bengi ÇEVİK'in annesi, Figen TURGAY'ın kız kardeşi, Selen Tüzün ATAY'ın ablası, Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Öğretmeni;
Cenazesi bugün Kalıcı konutlar camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çakmaklar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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