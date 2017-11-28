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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    28.11.2017

    28 Kasım 2017 Salı 22:22
    Bu haber 223 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    ŞÜKRAN YILMAZ

    Büyükberk köyü halkından, Faik YILMAZ'ın eşi, Kamil YILMAZ'ın annesi;

    Cenazesi bugün Büyükberk köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

     

    İSMAİL İSMET TAŞKIN

    Karamanlı mahallesi halkından (merhum) Mehmet Reşit TAŞKIN ve Lütfiye TAŞKIN'ın oğlu, Hatice TAŞKIN'ın eşi, Emel, Şenel KAYA, Kültür İlkokulu öğretmeni Neşe SAK ve harite mühendisi Erdal SAK'ın babaları, Öykü, Selin, Esin, Ekin ve Ataberk'in dedeleri, Atatürk orta okulu emekli matematik öğretmenlerinden, petek kırtasiyenin kurucusu;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığıtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

     

    KADİR AYVAZ

    Tabaklar mahallesi halkından, Akçakocalı Nazım AYVAZ'ın oğlu, diş teknisyeni;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    MEHMET ÇUHADAR

    Seben ilçesi Alpağut köyü halkından, Humeysa ÇUHADAR'ın eşi, Orhan, İrfan, Hatice ve Ayşe'nin babaları, Hatice, Sevgi, Ali, İsa,Musa ÇUHADAR  ve Ayten AYDOĞMUŞ'un abileri;

    Cenazesi bugün Seben merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığa defnedilecektir.

    Cenaze için Aktaş mahallesi BP istasyonu önünden araç kaldırılacaktır.


    Anahtar Kelimeler: 28.11.2017

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