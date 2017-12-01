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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    30.11.2017

    30 Kasım 2017 Perşembe 22:43
    Bu haber 175 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    KAMİL KESKİN

    Mudurnu ilçesi Sarpıncık köyü Ekincik Mahallesi halkından, Fatma KESKİN'in eşi, (merhum) Arif KESKİN'in kardeşi, Halit KESKİN ve Nurettin KESKİN'in abisi, Ayşe AKÇA, Hatice DÖMEN ve Raci KESKİN'in babaları, Mustafa DÖMEN ve Selim AKÇA'nın kayıpederi, Seben ilçesi emekli imamlarından;

    Cenazesi bugün Kültür Mahallesi Fatih camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    GÜLSER KIBRIS

    Kalıçı Konutlar Mahallesi halkından, (merhum) Ziya ve Şerife SUBAŞIOĞLU'nun kızı, (merhum) Öğretmen Nuri KIBRIS'ın eşi, Zafer KIBRIS ve Dilek KIBRIS SARIIŞIK'ın anneleri, Sami SARIIŞIK ve Aslı KIBRIS'ın kayınvalidesi, Ceren Çilek ve Barış SARIIŞIK'ın anneannesi, Utku KIBRIS'ın babaannesi;

    Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra Kasaplar Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 30.11.2017

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