Bahtiyar ve Emine BALABAN'ın oğlu, Yaşar BALABAN ve Dürdane YÜCEL'in kardeşi, Sıdıka BALABAN'ın eşi, Serhat ve Serap BALABAN'ın babası, eski Bolu gıdanın sahibi;

Cenazesi bugün Ankara Güdül Yeşilöz köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası defnedilecektir.

MEHMET KOZAN

Mudurnu ilçesi halkından, İbrahim ve İsmet KOZAN'ın oğlu, Aşağısoku mahallesi sakinlerinden (merhum) Necati ve Fatma ÖZDEMİR'in damadı, Ayten KOZAN'ın eşi, Cansu KOZAN'ın babası, emekli öğretmen Fatma KOÇ'un kardeşi, Tefik KOÇ'un kayınbiraderi, sanayi esnaflarından İsmail ve Adnan ÖZDEMİR'in eniştesi,Sağlık Müdürlüğünden emekli;

Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.