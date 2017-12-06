Dörtdivan ilçesi Çalköy köyü halkından Zeliha ÖZKAN'ın eşi, Metin, Huri, Sare, Ayşe ÖZKAN'ın babaları;

Cenazesi bugün Dörtdivan Çalköy köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Cenaze için Saat:13:00'te Sağlık mahallesi kanal üstü Ericek camii önünden araç kaldırılacaktır.

HASAN ÖZDEMİR

Bünüş köyü halkından (Merhum) Abdullah ve (Merhume) Münevver ÖZDEMİR'in oğlu Fazlı ÖZDEMİR ve Cevahir AYDOĞAN'ın Kardeşi, Fatih, Memnune ve Ferhat ÖZDEMİR'in amcaları;

Cenazesi bugün Bünüş köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

METİN GÖKKAYA

Sazak Karamanlar köyü yaka mahallesi sakinlerinden (Merhum) Ali ve (Merhume) Şaziye GÖKKAYA'nın oğlu, Ayşe GÖKKAYA'nın eşi, Göktürk GÖKKAYA ve Yeşim ERTEM'in babaları, Çetin GÖKKAYA, Mihriban KÜZAY, Neriman BAKIR'ın abileri;

Cenazesi bugün Sazak Karamanlar köyü yaka mahalle camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.