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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    05.12.2017

    05 Aralık 2017 Salı 23:20
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    Bolu'da bugün vefat edenler


    VEYSEL ÖZKAN

    Dörtdivan ilçesi Çalköy köyü halkından Zeliha ÖZKAN'ın eşi, Metin, Huri, Sare, Ayşe ÖZKAN'ın babaları;

    Cenazesi bugün Dörtdivan Çalköy köyü  camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Cenaze için Saat:13:00'te Sağlık mahallesi kanal üstü Ericek camii önünden araç kaldırılacaktır.

     

     

    HASAN ÖZDEMİR

    Bünüş köyü halkından (Merhum) Abdullah  ve (Merhume) Münevver ÖZDEMİR'in oğlu Fazlı ÖZDEMİR ve Cevahir AYDOĞAN'ın Kardeşi, Fatih, Memnune ve Ferhat ÖZDEMİR'in amcaları;

    Cenazesi bugün Bünüş köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası  köy mezarlığına defnedilecektir. 

    METİN GÖKKAYA

    Sazak Karamanlar köyü yaka mahallesi sakinlerinden (Merhum) Ali ve (Merhume) Şaziye GÖKKAYA'nın oğlu, Ayşe GÖKKAYA'nın eşi, Göktürk GÖKKAYA ve Yeşim ERTEM'in babaları, Çetin GÖKKAYA, Mihriban KÜZAY, Neriman BAKIR'ın abileri;

    Cenazesi bugün Sazak Karamanlar köyü yaka mahalle camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 05.12.2017

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