Mudurnu ilçesi Kavaklar köyü halkından, Mehmet YERLİKAYA'nın kardeşi, İbrahim, İsmail ve Recep YERLİKAYA'nın abisi, Asiye YERLİKAYA'nın eşi, Fatma, Hamza, Mehmet ve Ayşe YERLİKAYA'nın babaları;
Cenazesi bugün Akşemseddin camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra Sümer mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
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