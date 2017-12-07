Seben ilçesi Bozyer köyü halkından, Emine ÖZARMUT'un eşi, Mehmet ve Nazmi ÖZARMUT'un babaları;
Cenazesi bugün yeni camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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