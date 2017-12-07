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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    07.12.2017

    07 Aralık 2017 Perşembe 21:19
    Bu haber 149 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    ALİ ÖZARMUT

    Seben ilçesi Bozyer köyü halkından, Emine ÖZARMUT'un eşi, Mehmet ve Nazmi ÖZARMUT'un babaları;

    Cenazesi bugün yeni camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 07.12.2017

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