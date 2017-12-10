Tekke Yenipelitcik köyü halkından, Seher ÖZTÜRK'ün eşi, Durmuş,Yılmaz, Nazile ÖZTÜRK, Emine ÖZEN, Zeynep ATEŞ ve Serpil TİTİZ'in babaları;
Cenazesi bugün Tekke Yenipelitcik köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FİKRET ŞERBETCİ
Tabaklar Mahallesi halkından (merhum) Tahir ŞERBETCİ'nin eşi, İhsan,Kahir ŞERBETCİ ve Feriha GÜLER'in annesi, Hülya ŞERBETCİ ve Hüsnü GÜLER'in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
SONGÜL SEYİS
Doğancı köyü halkından, Şerafettin SEYİS'in eşi;
Cenazesi bugün Doğancı köyü Hacı Bayram camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA NİYAZİ YERLİKAYA
Seben ilçesi Kuzgölcük köyü halkından, Köroğlu Mahallesi sakinlerinden, Müzeyyen YERLİKAYA'nın eşi, Hasan, Muzaffer, Kadir YERLİKAYA ve Cevriye GÜLER'in babaları, Murat GÜLER, Ayten KARADUMAN, Şerafettin, Sadettin, Nurten,Onur ve Fuat YERLİKAYA'nın dedeleri;
Cenazesi bugün Köroğlu Mahallesi Balcı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
ÜMİT ÖZMEN
Çaygökpınar köyü halkından, İsmail ve Mahmure Özmen'in oğlu, İsmail ÖZMEN, Mehmet ŞAHİN ve Perihan YAMAN'ın abileri, Sima, Nisa ve Umut ÖZMEN'in babaları;
Cenazesi bugün Çaygökpınar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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