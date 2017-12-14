Mudurnu ilçesi Samat köyü halkından, Orüsten emekli Esat, İbrahim ÖZDEMİR, Bayram ÖZTÜRK (merhum) Şükrü ve Fatma ÜREMİŞ'in anneleri, Fahri ÜREMİŞ'in eşi;

Cenazesi bugün Samat köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET YÜCEER

Kırha köyü halkından (merhum) Hasan Hüseyin ve Emine YÜCEER'in oğlu, İsmail, Cevriye, Erol YÜCEER ve Naime SARIARSLAN'ın babaları, Necdet SARIARSLAN, Hatice ve Kıymet YÜCEER'in kayınpederi, Cemile AKCAN ve Huriye YÜCEL'in abisi (merhum) Hatice YÜCEER'in eşi;

Cenazesi bugün Kırha köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.