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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    14.12.2017

    14 Aralık 2017 Perşembe 22:34
    Bu haber 183 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    KADRİYE ASLAN

    Seben ilçesi Değirmenkaya köyü halkından, Kemalettin ASLAN'ın eşi, Fazilet ASLAN ve (merhum) İsmail ASLAN'ın anneleri, Hüseyin TUTAR'ın ablası, Mehmet Ali ve Semanur ASLAN'ın babaanneleri;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

    NİMET ÖZDER

    Çıkınlar Mahallesi halkından, Salih ÖZDER'in eşi, Nihat ve Nihal ÖZTEKİN'in anneleri, Safure GÜMRAH'ın kardeşi, Serdar ALTUNDEMİR ve Gülşen ÖZTEKİN'in kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Çıkınlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sümer Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    BAHRİ BAŞ

    Düzce ili Muratbey köyü halkından, Ayşe BAŞ'ın eşi, Ender ve Pınar BAŞ'ın babası, Davut, İdris ve Mustafa BAŞ'ın kardeşi, hafız Yakup BAŞ'ın oğlu;

    Cenazesi bugün Düzce Muratbey köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    ŞİFA DALCI

    Tabaklar Mahallesi halkından, Nurhayat DALCI'nın eşi, Serap, Sefa ve Serkan DALCI'nın babaları;

    Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Hacı Nakkaş camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 14.12.2017

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