Seben ilçesi Çarşı Mahallesi halkından, Fatma ÖZBİLEN'in eşi, Hatice KAYRANCIOĞLU, Ayşe DEMİR ve Yılmaz ÖZBİLEN'in babaları, Selahattin KAYRANCIOĞLU ve Murat DEMİR'in kayınpederi, Tunahan ve Ahmet ÖZBİLEN'in dedesi;

Cenazesi bugün Seben ilçesi Merkez camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra iliğ mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE BIDAKLAR

Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyü halkından, (merhum) Bayram BIDAKLAR'ın eşi, Osman, Ahmet BIDAKLAR, Zeynep KARAOĞLU ve Emine TUNCAY'ın anneleri;

Cenazesi bugün Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.