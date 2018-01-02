



NİHAT TERZİ

Yukarısoku mahallesi sakinlerinden (Merhum) Mustafa Rahmi ve Müşerref TERZİ’nin oğlu, Sevim TERZİ’nin eşi, Sedat, Vedat ve Suat TERZİ’nin babaları, Abdulvahap, İsmail ve Hasan TERZİ’nin kardeşi;

Cenazesi bugün Yukarısoku mahallesi Merkez camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

SERTUĞ TERZİ

Yukarısoku mahallesi sakinlerinden Vedat ve Selda TERZİ’nin oğlu, Sedat ve Suat TERZİ’nin yeğeni, Sevim ve (Merhum) Nihat TERZİ’nin torunu;

Cenazesi bugün Yukarısoku mahallesi Merkez camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.