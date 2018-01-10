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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    09.01.2018

    09 Ocak 2018 Salı 21:08
    Bu haber 284 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler
     NAFİYE YILMAZER

    Çamyayla köyü halkından (merhum) Mustafa ve Emine YILMAZER’in gelinleri, Köy hizmetlerinden emekli Halil YILMAZER’in eşi, Bolu Belediyesi çalışanlarından Mehmet, İsmail, Engin YILMAZER, Hatice KARA, Münevver ÖZKAN ve Sabahat LAY’ın anneleri;

    Cenazesi bugün Çamyayla köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE ÇANKAYA

    Karaköy mahallesi 1.etap toki halkından (merhum) Mehmet ÇANKAYA’nın eşi, Niyazi ÇANKAYA  ve Fevziye GÖKALP’in anneleri, Nail GÖKALP’in kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün 1.etap toki’de kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    HASAN ERMİŞ

    Seben ilçesi Kızık köyü halkından Hatice ERMİŞ’in eşi, Ahmet ERMİŞ ve Meryem TEPETAŞ’ın abisi, Neriman ÇAMLI ve Alaattin ERMİŞ’in babaları, Zehra ERMİŞ ve Kudret ÇAMLI’nın kayınpederi, Sağlık İl Müdürlüğünden emekli;

    Cenazesi bugün İzzet Baysal mahallesi Özayan camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    ALİ MURAT TEKE

    Dodurga mahallesi halkından, Huri TEKE’nin eşi, Ali TEKE ve Gülhan CİHANOĞLU’nun babaları, İsmail CİHANOĞLU’nun kayınpederi, Köy Hizmetlerinden emekli;

    Cenazesi bugün Dodurga camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    HATİCE ÇELEBİ

    İhsaniye mahallesi halkından, Oktay ÇELEBİ’nin eşi (merhum) Celal ve Vasfiye YAZICI’nın kızı (merhum) Faruk ve Gülfidan ÇELEBİ’nin gelini, Gülşen, Nurşen, Müjdat ve Mithat’ın kardeşi, Melisa ve Ege ÇELEBİ’nin anneleri;

    Cenazesi bugün Gölköy köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 09.01.2018

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