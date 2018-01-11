Karamanlı mahallesi halkından İş Bankasından emekli (Merhum) Tahir FİDAN’ın eşi, Safiye, Gülcan, İsmail ve İlhan FİDAN’ın anneleri, Muharrem ÇİLKARA ve Sami ÇAKIR’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Gölyüzü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
SERPİL FERDA DİKMEN
Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü, Murat DİKMEN’in eşi, Başak ve Kutay DİKMEN’in anneleri, (Merhum) Ferhat OFLAZ’ın kızı, Ahmet ve Naci OFLAZ’ın ablaları, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Bölücekkaya köyü camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:13:30’da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.
DURSUN ÇAMAŞIRCI
Değirmenderesi köyü evri mahallesi halkından (Merhume) Ayşe ÇAMAŞIRCI’nın eşi, Eski Muhtar;
Cenazesi bugün Değirmenderesi köyü evri mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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