



SEMİHA KUBİLAY

İhsaniye mahallesi sakinlerinden, (merhum) İbrahim KUBİLAY’ın eşi, Behzat ve (merhum) Şirzat KUBİLAY’ın anneleri, Asiye ve Fatma KUBİLAY’ın kayınvalidesi, Burak, Murat, Oğuzalp, Baturalp, Gül ve Miray’ın babaanneleri;

Cenazesi bugün Gölyüzü mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE MUTLUER

(Merhum) Tornacı Nazif MUTLUER’in eşi, Nur ORHAN, Necla ERSÖNMEZ, (merhum) Necdet MUTLUER’in anneleri, Hakan MUTLUER ve Hilal ÜLKÜMEN’in babaanneleri;

Cenazesi bugün öğle namazına mütakip İzmir zeytin alanında defnedilecektir.

MUSTAFA KARAGÜZEL

Düzce ili Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyü halkından, Bolu Çevre ve Şehircilik il müdür yardımcısı Muhsin, Tahsin ve Meral KARAGÜZEL’in babaları, Döndü KARAGÜZEL’in eşi, emekli öğretmen;

Cenazesi bugün Düzce ili Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.