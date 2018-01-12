



MAHMUT KODALOĞLU

Seben ilçesi Tazılar köyü halkından (merhum) Muharrem KODALOĞLU’nun oğlu, Zahide KODALOĞLU’nun eşi, Ender ve Nahide’nin babaları, Mehmet, Zekeriya KODALOĞLU ve Emine AKALIN’ın abileri;

Cenazesi bugün Seben Tazılar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Cenaze için saat 11:00’de Aktaş cami önünden araç kaldırılacaktır.

OĞUZ KILIÇ

Bolu İl Müftülüğü çalışanlarından kuran kursu öğreticisi Fatma KILIÇ’ın eşi, Gölyüzü mahallesi esnaflarından sucu Mehmet ASLAN ve Hatice ASLAN’ın damadı, Bolu F tipi cezaevi çalışanlarından;

Cenazesi bugün Bolu Kalıcı Konutlar camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Karabük Beşbinevler aile mezarlığına defnedilecektir.

AYŞE ABAK

Karamanlı mahallesi halkından (merhum) Kıbrıscıklı Abdullah ABAK’ın eşi, Haydar, Ömer ABAK, Mestinaz ŞANLI ve Zahide EMER’in anneleri, Özlem, Berkay, Sedef ve Boluspor kulübü eski başkanı Savaş ABAK’ın babaanneleri, Mehtap, Çiğdem EMER ve Alper ŞANLI’nın anneanneleri;

Cenazesi bugün Yeşil camide kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

SEZAİ KUŞÇU

Yeniköy köyü halkından, Meryem KUŞÇU’nun eşi (merhum) emekli eğitmen Nuri KUŞÇU’nun oğlu, Kemal ve Sevim KUŞÇU’nun babaları (merhum) Mümtaz, Cevat KUŞÇU, Nazmiye NEZ ve Naciye UYSAL’ın abileri, Suat ve (merhum) Mustafa KUŞÇU’nun amcaları, Orman İşletmesinden emekli;

Cenazesi bugün Yeniköy köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.