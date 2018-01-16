





AYŞE DÖNMEZ

Dörtdivan ilçesi Çetikören köyü halkından, Mustafa DÖNMEZ’in eşi, Hatice ÖZTÜRK, Tevhide SAYKAN, Ahmet DÖNMEZ, Şerife ÖZTÜRK ve Zeliha GÜLER’in anneleri;

Cenazesi bugün Dörtdivan ilçesi Çetikören köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

RAKIM ÖZKAN

Saraycık köyü halkından, Safure ÖZKAN’ın eşi, Serpil, Emine, Hamiyet, Halit ve Vahit ÖZKAN’ın babaları, Mahir YEMİŞEN, Mustafa İLTER ve Bayram KARAKAYA’nın kayınpederi;

Cenazesi bugün Saraycık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

BEDİR GÜÇ

Kındıra köyü halkından, İsmail GÜÇ’ün eşi, Mehmet, İsmail GÜÇ ve Nazmiye TABAK’ın anneleri;

Cenazesi bugün Kındıra köyü Ecirler mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HASAN ÇEŞMECİ

(Merhum) Nadir ve Saadet ÇEŞMECİ’nin oğlu, emekli Valilik yazı işleri müdürü Şirin ÇEŞMECİ’nin eşi, Mete ÇEŞMECİ ve Neşe Asena ÖZŞAN’in babaları, Yusuf, Vecihi ve (merhum) Aslan ÇEŞMECİ’nin kardeşi, Tahsin ÖZŞAN’in kayınpederi, İrem ve Kerem ÖZŞAN’in dedesi;

Cenazesi bugün Dağkent mahallesi Yurdaer camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Elmalık köyü mezarlığına defnedilecektir.