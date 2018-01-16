banner133

banner101

16 Ocak 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da bugün vefat edenler

    15.01.2018

    15 Ocak 2018 Pazartesi 21:58
    Bu haber 208 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    AYŞE DÖNMEZ

    Dörtdivan ilçesi Çetikören köyü halkından, Mustafa DÖNMEZ’in eşi, Hatice ÖZTÜRK, Tevhide SAYKAN, Ahmet DÖNMEZ, Şerife ÖZTÜRK ve Zeliha GÜLER’in anneleri;

    Cenazesi bugün Dörtdivan ilçesi Çetikören köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    RAKIM ÖZKAN

    Saraycık köyü halkından, Safure ÖZKAN’ın eşi, Serpil, Emine, Hamiyet, Halit ve Vahit ÖZKAN’ın babaları, Mahir YEMİŞEN, Mustafa İLTER ve Bayram KARAKAYA’nın kayınpederi;

    Cenazesi bugün Saraycık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    BEDİR GÜÇ

    Kındıra köyü halkından, İsmail GÜÇ’ün eşi, Mehmet, İsmail GÜÇ ve Nazmiye TABAK’ın anneleri;

    Cenazesi bugün Kındıra köyü Ecirler mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    HASAN ÇEŞMECİ

    (Merhum) Nadir ve Saadet ÇEŞMECİ’nin oğlu, emekli Valilik yazı işleri müdürü Şirin ÇEŞMECİ’nin eşi, Mete ÇEŞMECİ ve Neşe Asena ÖZŞAN’in babaları, Yusuf, Vecihi ve (merhum) Aslan ÇEŞMECİ’nin kardeşi, Tahsin ÖZŞAN’in kayınpederi, İrem ve Kerem ÖZŞAN’in dedesi;

    Cenazesi bugün Dağkent mahallesi Yurdaer camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Elmalık köyü mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 15.01.2018

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Beyindeki Kitle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MAMAK BELEDİYE BASKETBOL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Olanlardan olacağa yolculuk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANADOLU İMAM HATİPDEN ŞİİR DİNLETİSİ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bu”gün”lerde Odanızı da “AVM” de Hatırlattık mı?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİR İNSANDA SİZİ NE ETKİLER?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129