Kıbrıscık ilçesi Bölüçekkaya köyü halkından, Bolu Adliye personeli Burhan DİKMEN, Günnari OFLAZ, Gülseren ALTAY ve Ayşe OFLAZ’ın babaları, Hedime DİKMEN’in eşi, İlhami ALTAY, Kadir OFLAZ, Cengiz OFLAZ ve Aynur DİKMEN’in kayınpederi;
Cenazesi Bölüçekkaya köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
İFAKAT AKSAKDEMİR
Tepecik mahallesi halkından, (merhum) Kasap Bedrettin AKSAKDEMİR’in eşi, Faruk AKSAKDEMİR ve Sema ÖZER’in anneleri, Enes ve Ecrin AKSAKDEMİR’in babaanneleri;
Cenazesi bugün Akşemseddin caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
AHMET ALTUNBAŞ
Çelegölcük köyü halkından, Kazım ALTUNBAŞ’ın babası, Ahmet YAŞAR’ın dedesi;
Cenazesi bugün Çelegölcük köyü caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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