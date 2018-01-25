Doğancı köyü halkından (merhum) Durmuş KARAKAYA’nın eşi, Mustafa, Hasan KARAKAYA, Fatma GÜMÜŞ ve Ayşe TUNCAY’ın anneleri;
Cenazesi bugün Doğancı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Yorum yazarken lütfen aşağıda yazılan uyarıları göz önünde bulundurunuz!
@name x
Ertem’den İnsanlık Örneği
Yaman; “Afrin harekatı hayırlı olsun”
25 yıldır unutulmadı unutulmayacak
Mudurnu’da feci kaza 3 yaralı
Sınavlar tüm hızıyla devam ediyor
Bolu Dağı kar ve sise teslim oldu
Aladağ’da yabanıl meyveler toprakla buluştu
Başarılı Başkanla Yola devam
Siz de yazmak istemez misiniz?
YAZILIM: Haber-Sistemi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!