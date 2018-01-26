Saraycık köyü Aşağı mahallesi sakinlerinden Muksine ÖKMEN’in eşi, Fahri, Fahrettin, Hayrettin ÖKMEN ve Fatma SEÇME’nin babaları, Cafer SEÇME’nin kayınpederi;
Cenazesi bugün Saraycık köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ÖMÜRNUR DAĞDELEN
Tetemeçele köyü halkından Metin, Öznur DAĞDELEN’in biricik kızları, Seher, Burhan DAĞDELEN, Sabahat, İbrahim ŞENTÜRK’ün torunları, Mustafa ve Sabriye DAĞDELEN, Onur ŞENTÜRK, İlknur KILIÇARSLAN’ın yeğenleri;
Cenazesi bugün Tetemeçele köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:11:30’da Karamanlı mahalle muhtarlığı önünden araç kaldırılacaktır.
FİRDES ÇETEK
Kıbrıscık ilçesi Köseler köyü halkından (Merhum) Vehbi ÇELTEK’in eşi, (Merhum) Hüseyin ve Muzaffer ÇELTEK’in anneleri, Gülseren ÇELTEK’in kayınvalidesi, Gümrah ÇELTEK, Sema DEMİRKESEN, Reyhan YEŞİLTAŞ’ın babaanneleri;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Köseler köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA ÇALIŞKAN
Karaköy Yukarı mahallesi halkından (Merhume) Güllü ÇALIŞKAN’ın eşi, Emine ÖZKAN, Mehmet ÇALIŞKAN, Ayşe YILMAZ, Bolu Belediyesi Eski personeli, İsmail ÇALIŞKAN, Çimento fabrika personeli, Hasan Sabri ÇALIŞKAN, A.İ.B.Ü Tıp fakültesi Personeli, Cevat ÇALIŞKAN’ın babaları;
Cenazesi bugün Karaköy yukarı mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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