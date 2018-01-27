



ZELİHA BEKEN

Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü halkından, Bolu Orüs fabrikasından emekli Zifer BEKEN’in eşi, Gülistan ÇELEN’in annesi, Kıbrıscık Belediye personeli Mesut ÇELEN’in kayınvalidesi, Sedaş personeli Osman BEKEN’in yengesi;

Cenazesi bugün Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HATEM DURSUN

Aydıncık köyü sakinlerinden, Fatma DURSUN’un eşi, Aynur, Hasan, Hüseyin, Aysel, Sinan ve Nursel DURSUN’un babaları;

Cenazesi bugün Aydıncık köyü caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HALİL GÜNGÖR

Seben ilçesi Kesenözü köyü halkından, Emine GÜNGÖR’ün eşi, Emine CANSU, Hacer ASLAN, Mehmet ve Şükrü GÜNGÖR’ün babaları, Celal ve Ünal GÜNGÖR’ün amcaları;

Cenazesi bugün Seben ilçesi Kesenözü köyü caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

SEBAHATTİN TÜRK

Kültür mahallesi halkından, (merhum) Fatma TÜRK’ün eşi, Munise, Hatice, Müşerref, Ayten ve Mehmet Ali TÜRK’ün babaları;

Cenazesi bugün Kültür mahallesi caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Yukarısoku mezarlığına defnedilecektir.

FATMA SABAHAT ATALAY

Bahçelievler mahallesi halkından, Yukarıçarşı esnaflarından manifaturacı, Taşaluklu (merhum) Vahit ATALAY’ın eşi, Avukat Asuman DİNÇSOY ve Avukat Ayhan ATALAY’ın anneleri, Polat DİNÇSOY ve Ferhat ATALAY’ın kayınvalidesi, Avukat Sülayman DİNÇSOY ve Sencer DİNÇSOY’un anneanneleri, Orkut ve Altuğ ATALAY’ın babaanneleri;

Cenazesi bugün Siteler caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Taşoluk köyü mezarlığına defnedilecektir.

BAHİRE ÜNALAN

Seben ilçesi Dereboyu köyü halkından, Bayram, Selahattin, Fethiye, Emine ve Hatice ÜNALAN’ın anneleri, Emrullah AVCI, Hüseyin TEPETAŞ ve Hüseyin ÖZTÜRK’ün kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Burhanbey caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.