Göynük ilçesi Akçaalan köyü sakinlerinden, (merhum) İsmail ARIK’ın eşi, Muzaffer, Mehmet ARIK, Yasemin ARIKBOĞA, Hüsniye SERİN’in anneleri, emekli orman muhafaza memuru Şerafettin SERİN, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Şahin sürücü kursu öğretmeni Osman ARIKBOĞA’nın kayınvalidesi, Akmina fabrikası personeli Necmi, Metin, Ersin SERİN, Sevda ve Fatih ARIKBOĞA’nın anneanneleri, Hülya TOY, Fatma, Mustafa, İsmail ARIK’ın babaanneleri;
Cenazesi bugün Göynük ilçesi Akçaalan köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ZİYA GÜLENÇ
Kılıçarslan mahallesi halkından, Hacer İZCİ, Gülşen SEYREK, İhsan GÜLENÇ, Ayşe PULAT ve İlhan GÜLENÇ’in babaları;
Cenazesi bugün Kılıçarslan mahallesi caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Kılıçarslan mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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