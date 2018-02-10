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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    09.02.2018

    09 Şubat 2018 Cuma 22:18
    Bu haber 219 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    ADEM KORKMAZ

    Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Kadılar köyü Ellezler mahallesi halkından Nazım ve Ulviye KORKMAZ’ın oğlu, Ali ve Musa KORKMAZ’ın abisi, Ezgi ve Ebral KORKMAZ’ın babaları, Nejla KORKMAZ’ın eşi;

    Cenazesi bugün Mengen Gökçesu Kadılar köyü Merkez camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MURATCAN ULAŞ

    Yenisefa köyü halkından (Merhum) Recep, Kamile ULAŞ, (Merhum) Bayram ve Asiye AKBAL’ın torunu, Kani ULAŞ ve Nesrin AKBAL’ın oğlu, Recep ULAŞ’ın kardeşi, Sıla ULAŞ’ın abisi;

    Cenazesi bugün Yenisefa köyü camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Yenisefa köyü Çatak mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    Cenaze için saat:11:00’de Karaköy 1 etap önünden araç kaldırılacaktır.

    SEHER KABATAŞ

    Dörtdivan ilçesi Korucaköyü halkından (Merhum) Adil KABATAŞ’ın eşi, Emekli İmam Durmuş Ali KABATAŞ’ın annesi, Özaslan inşaat’ın sahibleri, Nurettin, Muhittin, Hasan ÖZASLAN’ın anneanneleri, Lutfullah, Adil  KABATAŞ’ın babaanneleri;

    Cenazesi bugün Dörtdivan Korucaköy camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    FATMA ULUTÜRK

    Yenigüney köyü halkından (Merhum) Durmuş ULUTÜRK’ün eşi, Erol ULUTÜRK, Rafiye TİRYAKİ, Fethiye YÜCEER’in annesi, İl Genel Meclisi Üyesi Emine ERDAL’ın anneannesi;

    Cenazesi bugün Yenigüney köyü camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 09.02.2018

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