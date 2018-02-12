



AHMET CEYHAN

Gölköy köyü halkından, İsmail CEYHAN ve (merhume) Fatma CEYHAN’ın oğlu, Müşerref CEYHAN’ın eşi, Necla ve Necdet CEYHAN’ın babaları, Bahtiyar, Emin, İbrahim ve Emine CEYHAN’ın abileri, Kıbrıs Gazisi;

Cenazesi bugün Gölköy köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET ALTINDAŞ

Seben ilçesi Musasofular köyü halkından, Durkadın ALTINDAŞ’ın eşi, Zikrullah ALTINDAŞ, Fatma EMEN,Rabia CEYLAN, Duriye ÖZÇETİN ve Hadiye DEMİREL’in babaları, Orhan DEMİREL ve Durmuş EMEN’ın kayınpederi, Semra EMİRALMAZ, Emrah ve Tunahan ALTINDAŞ’ın dedeleri;

Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çamyayla köyü mezarlığına defnedilecektir.