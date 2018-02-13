Taşçılar köyü Siyamoğlu mahallesi halkından Sabire İLTER’in eşi, Köy Hizmetlerinden Emekli, Dursun İLTER’in babası, Hatice, Hüdai ve Recep İLTER’in dedeleri, Taşçılar köyü Siyamoğlu Eski Muhtarı;
Cenazesi bugün Taşçılar köyü Siyamoğlu mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Sağlık mahallesi Çömlekçiler caddesindeki evinin önünden araç kaldırılacaktır.
NECATİ KAYA
Musluklar köyü sakinlerinden Şerif KAYA’nın eşi, İsmail, Mustafa KAYA ve Şehit Mehmet KAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün Musluklar köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:11:30’da Gölyüzü mahallesi Üst Yaka Çele Birlik önün’den araç kaldırılacaktır.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!