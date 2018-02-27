Seben ilçesi Çeltikdere köyü halkından (merhume) Firdevs ve Mehmet BÜYÜKTOPAÇ’ın kızı, Metin BÜYÜKTOPAÇ’ın eşi, Soner ve İlker BÜYÜKTOPAÇ’ın anneleri;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
AYHAN BÜYÜKTOPAÇ
Seben ilçesi Çeltikdere köyü halkından (merhume) Firdevs ve Mehmet BÜYÜKTOPAÇ’ın oğlu (merhume) Emine BÜYÜKTOPAÇ’ın eşi (merhum)Taşkın ve Suzan BÜYÜKTOPAÇ’ın babaları;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE BÜYÜKTOPAÇ
Seben ilçesi Çeltikdere köyü halkından (merhume) Firdevs ve Mehmet BÜYÜKTOPAÇ’ın gelini (merhum) Taşkın ve Suzan BÜYÜKTOPAÇ’ın anneleri;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
TAŞKIN BÜYÜKTOPAÇ
Seben ilçesi Çeltikdere köyü halkından (merhume) Firdevs ve Mehmet BÜYÜKTOPAÇ’ın torunu (merhum) Ayhan ve (merhume) Emine BÜYÜKTOPAÇ’ın oğlu, Suzan BÜYÜKTOPAÇ’ın abisi;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
ÖMER YILMAZ
Civril mahallesi halkından (merhume) Şeref Nur YILMAZ’ın eşi, İsmail YILMAZ ve Nazire DEMİR’in babaları, Mustafa, Murat, Abdullah YILMAZ, Metin ve Nurşen DEMİR’in dedeleri;
Cenazesi bugün Civril mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!