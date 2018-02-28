Çepni köyü halkından Ayşe AY’ın eşi, Sağlık Müdürlüğünden emekli, Murat AY, Orüsten emekli, Ziya ve Reşat AY’ın babaları;
Cenazesi bugün Çepni köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE ÖZTÜRK
Aşağısoku mahallesi halkından Şerafettin ÖZTÜRK’ün eşi, Ali ÖZTÜRK’ün gelini, Hayrullah, Emine, Mithat GÜNER’in kardeşleri, Makbule ARIOĞLU, Emine KODAL, Murat KADAŞ, Özlem TOPAL’ın anneleri;
Cenazesi bugün Siteler camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Küçükberk mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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