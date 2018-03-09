



SALİME ONSEKİZ

Nuhlar köyü halkından Mehmet ONSEKİZ’in eşi, Muhsin ONSEKİZ, Şeref ATALAY, Muzaffer ONSEKİZ ve Nazile YENİAVCI’nın anneleri, Şerif ONSEKİZ, Nihat ATALAY, Sevcan ONSEKİZ ve Ali İhsan YENİAVCI’nın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Nuhlar köyü camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HAKAN ÖZTOPRAK

Doğancı köyü yeni mahallesi halkından Nevin ÖZTOPRAK’ın eşi, Kadir ve Fatma ÖZTOPRAK’ın oğlu, İbrahim ve İsmail ÖZTOPRAK’ın abisi, Betül ve Berna ÖZTOPRAK’ın babaları;

Cenazesi bugün Doğancı köyü Hacı Bayram camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Doğancı köyü Yeni mahalle mezarlığına defnedilecektir.

HATİCE BIÇKICI

Mudurnu İlçesi Büyük camii mahallesi halkından Emekli Sıtma Savaş memuru Hakkı BIÇKICI’nın eşi, Metin BIÇKICI, Berrin, Şahin BIÇKICI’nın anneleri;

Cenazesi bugün Karamanlı mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.