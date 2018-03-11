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11 Mart 2018 Pazar
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    11.03.2018

    11 Mart 2018 Pazar 21:54
    Bu haber 197 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    MUZAFFER EMİN ÜNALAN

    Karaköy Yukarı mahallesi halkından Hacı Emine ÜNALAN’ın eşi, Köy Hizmetlerinden emekli, Hacı Mustafa ÜNALAN ve Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli, Fahrettin ÜNALAN, Semiha GÜNAYDIN ve Ayşe GÖK’ün babaları, Hacı;

    Cenazesi bugün Karaköy Yukarı Mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    BEHİYE ATLIKAN

    Dörtdivan ilçesi Yağbaşlar köyü halkından (Merhum) Durmuş ATLIKAN’ın eşi, Ünal ATLIKAN, Emine URLUOĞLU ve  (Merhum) Ali ATLIKAN’ın anneleri, Tuncay ve Musa ATLIKAN’ın babaanneleri;

    Cenazesi bugün Dörtdivan Yağbaşlar köyü camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Cenaze için Saat:14:45’de Gölyüzü mahallesi Babacan Market önünden araç kaldırılacaktır.

    Anahtar Kelimeler: 11.03.2018

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