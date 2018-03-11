Karaköy Yukarı mahallesi halkından Hacı Emine ÜNALAN’ın eşi, Köy Hizmetlerinden emekli, Hacı Mustafa ÜNALAN ve Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli, Fahrettin ÜNALAN, Semiha GÜNAYDIN ve Ayşe GÖK’ün babaları, Hacı;
Cenazesi bugün Karaköy Yukarı Mahalle camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
BEHİYE ATLIKAN
Dörtdivan ilçesi Yağbaşlar köyü halkından (Merhum) Durmuş ATLIKAN’ın eşi, Ünal ATLIKAN, Emine URLUOĞLU ve (Merhum) Ali ATLIKAN’ın anneleri, Tuncay ve Musa ATLIKAN’ın babaanneleri;
Cenazesi bugün Dörtdivan Yağbaşlar köyü camii’nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:14:45’de Gölyüzü mahallesi Babacan Market önünden araç kaldırılacaktır.
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