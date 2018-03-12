



KAZIM CİHAN

Ağaççılar köyü halkından, Fatma CİHAN’ın eşi, Uğur ve Huriye CİHAN’ın babaları;

Cenazesi bugün Ağaççılar köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

AHMET ŞAHİN

Seben ilçesi Solaklar köyü Taşoluk mahallesi halkından, (merhume) Durkadın ŞAHİN’in eşi, Muzaffer DÖNMEZ, Ayten ÖZDEMİR ve Aysel ŞAHİN’in babaları, Kahir DÖNMEZ ve Ahmet ÖZDEMİR’in kayınpederi;

Cenazesi bugün Seben ilçesi Yeni camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

VURAL MUTLUER

Seben ilçesi Çarşı mahallesi halkından, (merhum) Hasan ve Müseyyer MUTLUER’in oğlu, Fatma MUTLUER’in eşi, Ayşe AYYILDIZ ve Hasan MUTLUER’in babaları, Tural, Mustafa ve Caner KARA’nın kardeşi;

Cenazesi bugün Merkez camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Gökhaliller köyü mezarlığına defnedilecektir.