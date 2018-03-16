Güney Felakettin köyü halkından (merhum) Mustafa GÜMRAH’ın eşi, orüs’ten emekli Bedir GÜMRAH, Safiye TAŞ, Fatma EROL, Bolu Belediyesinden emekli (merhum) İsmail GÜMRAH’ın anneleri, Güney Felekettin köyü muhtarı Ramazan GÜMRAH, Hatice TÜRK ve İsa GÜMRAH’ın babaanneleri,Eyüp TAŞ, Ali, Şevket EROL ve Nurşen ÇELİKBAŞ’ın anneanneleri;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi Beşevler camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Güney Felakettin köyü Muslar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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